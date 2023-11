Vùng cao, vui hội kết đoàn

Không gian ngày hội đại đoàn kết như có sức hút kỳ lạ. Hơn 100 người tề tựu nơi căn phòng rộng của hội trường ủy ban xã Trà Nú, Bắc Trà My để nghe một năm tổng kết, cùng động viên nhau vượt qua gian khó…

Đồng bào Co trình diễn tiết mục nghệ thuật tại ngày hội. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Chia sẻ với cộng đồng người Co nhân dịp tham dự ngày hội đại đoàn kết tại đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường mong muốn, bên cạnh phát huy vai trò đoàn kết, cộng đồng người Co và các dân tộc thiểu số khác cần phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Toàn dân đoàn kết

Chúng tôi có mặt rất sớm tại ngày hội đại đoàn kết khu dân cư thôn 2 (xã Trà Nú, Bắc Trà My). Nơi này, có hơn 85% đồng bào Co sinh sống lâu đời, chủ yếu làm nghề sản xuất nông nghiệp. Nhiều năm qua, thôn 2 đẩy mạnh phát triển sản xuất lúa nước, lúa rẫy, trồng cây lâm nghiệp và thu hái sản phẩm từ rừng.

“Số ít buôn bán nhỏ lẻ và lao động công nghiệp, nhờ vậy cuộc sống có nhiều đổi thay đáng kể” - ông Phạm Ngọc Tuế - Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 2 chia sẻ.

Khu dân cư thôn 2 có 190 hộ/872 nhân khẩu. Mặc dù đời sống đã có nhiều thay đổi nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, với 80 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo. Để chia sẻ với gia đình khó khăn, năm 2023, chính quyền địa phương xây dựng 5 nhà ở đoàn kết; trao tặng hàng trăm suất quà vào các dịp lễ tết, đảm bảo ổn định cuộc sống.

Ngày hội đại đoàn kết, người dân thôn 2 có mặt đông đủ, nhiều nam thanh nữ tú cộng đồng Co trong trang phục truyền thống trình diễn các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn.

Già Huỳnh Đại Phương, người có uy tín ở thôn 2 nói, hành trình kết đoàn ở vùng cao được xác định bởi câu chuyện đời sống thực tế. Bao nhiêu lần giúp nhau, bao nhiêu công sức, tiền của góp cho cộng đồng, là cơ sở để vinh danh dịp này.

“Đến với ngày hội, cũng là thể hiện tinh thần đoàn kết. Dù ngày hội chỉ được tổ chức với quy mô đơn giản, gọn nhẹ nhưng tinh thần của cộng đồng là quan trọng nhất” - già Phương tâm sự.

Già Phương từng là Bí thư Đảng ủy xã Trà Nú, nghỉ hưu cách đây vài năm. Với vai trò của mình, nhiều năm qua, ông miệt mài vận động, tuyên truyền người dân ở thôn 2 phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng cuộc sống mới.

“Hằng năm, chúng tôi phát động ký kết giao ước thi đua giữa các tổ đoàn kết. Từ hoạt động này, nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng, giúp khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết của cộng đồng dân cư miền núi” - già Phương chia sẻ.

Ông Phạm Ngọc Tuế - Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 2 cho biết, mặc dù đồng bào Co chiếm đa số nhưng tinh thần đoàn kết luôn được phát huy dân chủ. Những năm qua, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo, tạo động lực để người dân phát triển kinh tế.

“Ngoài hỗ trợ hơn 1.000 cây quế cho hội viên nông dân, các hội đoàn thể của xã còn hỗ trợ đồ dùng học tập cho học sinh, đồng hành cùng phụ nữ và hộ khó khăn trong việc tạo sinh kế mới…” - ông Tuế cho biết.

Phát huy vai trò cộng đồng

Là địa phương miền núi có địa bàn chiến lược quan trọng, căn cứ địa vững chắc, thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đồng bào thôn 2 (xã Trà Nú) đã cùng nhau đóng góp công sức, của cải cho cách mạng; hỗ trợ nguồn lương thực cho bộ đội chiến đấu. Nhiều thanh niên người Co anh dũng hy sinh bảo vệ quê hương.

Chia sẻ với cộng đồng người Co nhân dịp tham dự ngày hội Đại đoàn kết tại thôn 2, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhắc lại câu chuyện cảm động về 22 công dân người Co đã chiến đấu và hy sinh anh dũng nơi đèo Bà Đốc (thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương) cách đây 63 năm trước. Đó là minh chứng về sự khốc liệt của chiến tranh cũng như sự kiên trung, bất khuất của những con người Trà My một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ.

“Qua báo cáo tổng kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại thôn 2, tôi rất vui mừng với những thay đổi tích cực của địa phương trong thời gian qua.

Đồng thời nhận thấy cán bộ, đảng viên và nhân dân đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng; chung sức, đồng lòng xây dựng thôn có kinh tế ngày càng ổn định, phát triển” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường gửi gắm.

Phát huy vai trò cộng đồng, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận thôn 2 đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương tích cực ủng hộ.

Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên rõ nét; bộ mặt thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Những kết quả đạt được khẳng định sự đúng đắn của chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.

Biểu dương những đóng góp của cộng đồng Co ở thôn 2, đồng chí Phan Việt Cường mong muốn, bên cạnh phát huy vai trò đoàn kết, cộng đồng người Co và các dân tộc thiểu số khác cần đẩy mạnh hơn nữa thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

“Cần chăm lo thật tốt đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”.

Động viên nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh; giữ gìn, phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống; xóa bỏ các tập tục, hủ tục lạc hậu; nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn, tích cực nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả từ chăn nuôi, trồng trọt để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương miền núi” - đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.