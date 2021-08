Xác nhận giải quyết chế độ theo Nghị quyết 68 cho 9 doanh nghiệp

BHXH tỉnh cho biết, tính đến ngày 10.8, cơ quan này đã xác nhận giải quyết các chế độ của 9 đơn vị có hồ sơ đề nghị.

Cụ thể, cơ quan BHXH đã xác nhận danh sách để doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động của 3 đơn vị gồm Công ty TNHH Mai Linh Tam Kỳ, Công ty TNHH Đầu tư giáo dục ABC, Trường Mầm non Mickey, tổng kinh phí đề nghị vay vốn hơn 748 triệu đồng; xác nhận danh sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn phục hồi sản xuất cho Công ty CP Tri Việt Hội An, Công ty TNHH Hoàng Như, Công ty TNHH Victoria Hội An, tổng kinh phí đề nghị vay vốn hơn 1,4 tỷ đồng; xác nhận danh sách 12 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục quốc tế T & T, Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Minh Phan, Công ty TNHH Fashion Garments, Công ty thức ăn Hoa Chen Việt Nam. Hồ sơ của các doanh nghiệp trên sau khi được BHXH tỉnh xác nhận sẽ được các đơn vị Chi cục Thuế, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định.