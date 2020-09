Phấn đấu "gắn sao" cho sản phẩm OCOP

Sau 4 sản phẩm tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh, Bắc Trà My phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 5 sản phẩm được “gắn sao”.

Cuối năm 2019, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức hội nghị quảng bá các sản phẩm đặt trưng của địa phương đến với du khách trong và ngoài huyện. Ảnh: N.Đ

Huyện Bắc Trà My hiện có 4 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh, gồm: Rượu lúa rẫy Thái Hòa, Tinh dầu quế Trà My, Dầu phụng nguyên chất Trà Đông và Mía tím Bắc Trà My. Đó là động lực để địa phương phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP như đã đăng ký, gồm: Cam sành Trà Dương, Cá thác lác sông Tranh phi lê, Cá diêu hồng sông Tranh sấy khô, Măng nứa sấy khô Trà Ka và Vòng tay phong thủy huỳnh đàn Trà Kót.

Có sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao vào năm 2018, ông Trần Ngọc Hòa - chủ Cơ sở sản xuất Rượu lúa rẫy Thái Hòa chia sẻ, từ thời điểm đó đến nay, việc tiêu thụ sản phẩm rượu lúa rẫy do cơ sở sản xuất thuận lợi hơn, người tiêu dùng rất tin tưởng vào chất lượng sản phẩm. Hiện thị trường tiêu thụ sản phẩm được mở rộng ra đến TP.Đà Nẵng, với nhiều mối đặt hàng với số lượng cả nghìn lít. Ước tính năm 2019 cơ sở sản xuất 60.000 lít rượu phục vụ nhu cầu của thị trường, mang lại doanh thu khoảng 1 tỷ đồng.

“Cái khó mà cơ sở của tôi đang gặp phải là không chủ động được nguồn nguyên liệu, mà phụ thuộc vào kết quả thu hoạch vụ mùa của bà con nên chưa thể mở rộng sản xuất” - ông Hòa nói.

Theo ông Huỳnh Ngọc Thiệu - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bắc Trà My, ngoài sản phẩm mía tím gặp khó khăn trong tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các sản phẩm đã đạt chuẩn OCOP của địa phương đều có đầu ra thuận lợi. Ông Thiệu cũng thừa nhận, do chưa chủ động được vùng nguyên liệu nên việc sản xuất các sản phẩm còn nhỏ lẻ, chưa được nhiều người tiêu dùng biết đến. Đây chính là trở ngại cho việc mạnh dạn đầu tư, nâng cấp sản phẩm đạt chuẩn OCOP cao hơn thay vì cứ duy trì sản xuất theo kiểu tự bằng lòng với những gì mình đã có. Đối với 5 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2020, ông Thiệu cho biết, dự kiến đến hết ngày 30.9.2020 sẽ hoàn thiện ít nhất 3 sản phẩm để tham gia phân hạng đợt 1 theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Chương trình OCOP tỉnh.

Mới đây, tại cuộc làm việc giữa lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My với 5 chủ thể đăng ký sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2020, các ngành liên quan của huyện đánh giá tiến độ thực hiện quy trình hoàn thiện hồ sơ các sản phẩm còn chậm so với kế hoạch đề ra. Các chủ thể xác định được lợi ích khi tham gia chương trình OCOP nhưng thiếu sự chủ động, có tư tưởng khoán trắng cho đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ theo các bước quy định.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My nói, lãnh đạo huyện rất quan tâm đến việc xây dựng sản phẩm OCOP, xem đây là sản phẩm chủ lực giúp người dân phát triển kinh tế. Các chủ thể đăng ký sản phẩm tham gia chương trình OCOP cần nêu cao quyết tâm, tích cực phối hợp ngành liên quan của huyện và đơn vị tư vấn để hoàn thành các phần việc còn lại, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

“Các ngành cần quyết liệt vào cuộc hỗ trợ chủ thể thực hiện để đến cuối năm nay 5 sản phẩm đã đăng ký đều phải đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh. Các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình tại địa phương phải được tổng hợp báo cáo lãnh đạo huyện hằng tháng nhằm kịp thời có hướng tháo gỡ, giải quyết” - ông Vũ nhấn mạnh.