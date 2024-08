Văn hóa

Bế mạc sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 20

(QNO) - Tối 4/8, tại sân khấu Vườn tượng An Hội (Hội An) diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật giã bạn, bế mạc sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 20.