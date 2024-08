Chính trị Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết khảo sát công tác xóa nhà tạm ở Bắc Trà My (QNO) - Chiều 26/8, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết khảo sát thực tế công tác xóa nhà tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn huyện Bắc Trà My. Cùng đi có ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Sở Xây dựng và huyện Bắc Trà My.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm nhà bà Hồ Thị Nga – thôn Long Sơn, xã Trà Sơn. Ảnh: H.Q

Đến thăm nhà bà Hồ Thị Nga - thôn Long Sơn, xã Trà Sơn (Bắc Trà My) vừa xây dựng khang trang trên mảnh đất gia đình. Bà Nga nói, từ nguồn kinh phí 60 triệu đồng do UBND huyện Bắc Trà My hỗ trợ theo chương trình xóa nhà tạm, gia đình đã vay mượn thêm 90 triệu đồng để xây dựng căn nhà kiên cố. Căn nhà hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2023 trong niềm phấn khởi của 4 thành viên trong gia đình.

“Căn nhà cũ trước đây rất nhỏ và tạm bợ. Mỗi lần đến mùa mưa bão lại thấp thỏm lo âu, phải di dời đến nơi tránh trú an toàn. Giờ có nhà mới, không còn lo gió to mưa lớn nữa rồi” – bà Nga chia sẻ.

Căn nhà mới khang trang của nhà bà Nga. Ảnh: H.Q

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết thăm hỏi cuộc sống gia đình, quá trình xây dựng nhà, chất lượng căn nhà qua 1 năm xây dựng. Đồng thời động viên gia đình vượt khó vươn lên, nỗ lực làm ăn để thoát nghèo bền vững.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND Trần Anh Tuấn trao một số phần quà cho gia đình bà Hồ Thị Nga.

[VIDEO] - Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khảo sát công tác xóa nhà tạm ở Bắc Trà My:

Cũng trong chiều 26/8, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết thăm, tặng quà cho 2 hộ gia đình thuộc diện xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Bắc Trà My.