Xây dựng Đảng Cán bộ, đảng viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Bồi dưỡng nhận thức, tự giác hành động (bài 1) Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam thời gian qua luôn yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung tăng cường “sức đề kháng” của mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên và nâng cao ý thức trách nhiệm, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII). Ảnh: N.Đ

BÀI 1: NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH

Hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/ TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XXII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình mới” (Nghị quyết số 35) trên địa bàn Quảng Nam đã đạt những kết quả quan trọng. Việc nắm bắt, nhận diện gắn với giải pháp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thông tin sai sự thật... đã được tập trung thực hiện hiệu quả, chủ động từ tỉnh đến cơ sở.

Thật - giả lẫn lộn

Bước vào năm 2023, cùng chung bối cảnh của cả nước, tỉnh Quảng Nam phải đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức trên mọi lĩnh vực.

Đặc biệt, dư luận xã hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh rất quan tâm, lo lắng về thông tin liên quan đến “chuyến bay giải cứu” trong đại dịch COVID-19 hay việc thay đổi nhân sự lãnh đạo chủ chốt cấp cao.

Bên cạnh đó, cùng thời điểm này, các vụ việc nhạy cảm khác cũng diễn ra trên địa bàn tỉnh, như hành vi “đưa và nhận hối lộ” tại Phòng GD-ĐT huyện Tây Giang; “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn; sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm Quảng Nam…

Lợi dụng những sự việc này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã sử dụng một số trang mạng xã hội, bịa đặt thông tin xuyên tạc, kích động dư luận, gây mất ổn định chính trị và trật tự xã hội.

Trong bối cảnh trên, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục quán triệt và quyết liệt đấu tranh, xử lý các đối tượng đưa tin giả, tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội. Riêng năm 2024, Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, xử lý 48 trường hợp đăng tải thông tin xấu, độc, tin giả, tin sai sự thật. Trong đó, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13 trường hợp với tổng số tiền hơn 80 triệu đồng; răn đe 35 trường hợp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị "Vững bước dưới cờ Đảng" nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (28/3/1930 - 28/3/2024). Ảnh: N.Đ

Từ thực tiễn của Quảng Nam, theo Đại tá Đinh Xuân Nghĩ – Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh), các đối tượng lợi dụng các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, đã sử dụng mạng xã hội facebook, Zalo, blog… đăng tải, chia sẻ các bài viết xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhiều cá nhân thiếu hiểu biết đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật lên mạng xã hội nhằm thu hút, lôi kéo dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

“Việc phát tán thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, gây nhiễu loạn thông tin, thật - giả lẫn lộn, làm cho người dân khó phân biệt, khó xác định đúng - sai đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, tâm trạng xã hội của bộ phận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ” – Đại tá Đinh Xuân Nghĩ cho biết.

Kiên quyết đấu tranh phản bác

Đứng trước những khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ như thời gian vừa qua, là địa bàn trung tâm tỉnh lỵ, Đảng bộ TP.Tam Kỳ tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền định hướng dư luận, thông tin thời sự về những vấn đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; tổ chức hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc thi tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác; đẩy mạnh, khích lệ các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn...

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan chia sẻ, bằng những giải pháp như vậy, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện chính sách pháp luật tại địa phương được nâng lên. Cấp thẩm quyền tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm, từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở theo hướng phát huy dân chủ, coi trọng quan điểm “Dân là gốc”.

“Đang trong quá trình triển khai nhiều dự án đô thị hóa, Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ đã thành lập các tổ công tác, tăng cường đôn đốc chỉ đạo tiến độ giải phóng mặt bằng, kiểm tra hiện trường. Cùng với đó, chỉ đạo tăng cường công tác đối thoại, tiếp công dân, nhất là trên lĩnh vực quản lý đất đai... Nhờ vậy, cơ bản trên địa bàn không có tình trạng khiếu kiện đông người, vụ việc phức tạp, không “tạo cớ” cho các thế lực lợi dụng việc thực hiện chủ trương này để xuyên tạc, kích động...” - bà Lan nói.

Thời gian qua, Quảng Nam đã kiên quyết đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc, bóp méo sự thật, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.

Ông Nguyễn Văn Thi - Phó Trưởng phòng Tuyên truyền - báo chí - xuất bản (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh) cho hay, các bộ phận tham mưu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và đấu tranh, phản bác, vô hiệu hóa hàng trăm trang, tài khoản cá nhân có nội dung thông tin sai trái, xấu độc. Đồng thời phối hợp đề xuất gỡ bỏ những liên kết chứa thông tin giả, sai sự thật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội trên địa bàn tỉnh...

Xử lý nghiêm vi phạm

Những năm qua, xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp của tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương Đảng. Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đảm bảo thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ.

Thị đoàn thị xã Điện Bàn phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Tù yêu nước thị xã tổ chức sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2024). Ảnh: P.V

Đặc biệt, với việc ban hành Nghị quyết số 19 ngày 17/12/2021 về công tác kiểm tra, giám sát kể từ khi tái lập tỉnh, Tỉnh ủy thể hiện quyết tâm chính trị cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo ông Nguyễn Văn Việt - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định, cấp ủy, UBKT các cấp đã tập trung kiểm tra các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, có vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân; kiểm tra những cán bộ, đảng viên có biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến nay, UBKT các cấp đã kiểm tra 744 tổ chức đảng và 2.199 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, UBKT các cấp đã xử lý và tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật 50 tổ chức đảng, 2.695 đảng viên vi phạm; trong có 153 đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị bị xử lý kỷ luật (92 khiển trách, 19 cảnh cáo, 3 cách chức, 4 khai trừ).

“Kết quả xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm đã góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, răn đe, cảnh tỉnh, giáo dục đảng viên, không để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc” - ông Việt nhìn nhận.

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh cho biết, các lực lượng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và đấu tranh, phản bác đối với hơn 485 tài khoản; trong đó báo xấu, vô hiệu hóa 30 đối tượng, hơn 200 trang mạng xã hội có nội dung sai trái, xấu độc. Lực lượng cộng tác viên trong tỉnh đã phối hợp với lực lượng chức năng tấn công, vô hiệu hóa hơn 245 mục tiêu chống phá trên không gian mạng, phối hợp đề xuất gỡ bỏ 250 liên kết chứa thông tin giả, sai sự thật…

