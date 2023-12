Năm 2023, Đảng bộ huyện Núi Thành kết nạp 121 đảng viên

(QNO) - Ngày 11/12, Huyện ủy Núi Thành (khóa XXII) tổ chức Hội nghị lần thứ 18 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến dự.

Năm 2023, Đảng bộ huyện Núi Thành kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu nghị quyết. Ảnh: VĂN PHIN

Năm 2023, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Núi Thành cơ bản ổn định. Địa phương tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Phủ ủy Tam Kỳ (15/8/1933 - 15/8/2023) và 40 năm thành lập huyện (3/12/1983 - 3/12/2023).

Trong năm, toàn Đảng bộ huyện kết nạp mới 121 đảng viên, vượt 0,83% so với chỉ tiêu nghị quyết. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp triển khai sát đúng với chương trình, kế hoạch kiểm tra.

Huyện ủy Núi Thành chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất - kinh doanh; song do tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước nên hoạt động sản xuất - kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhất là ngành công nghiệp ô tô, công nghệ chế tạo. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện năm 2023 hơn 13.877 tỷ đồng, đạt 77,56% so với dự toán tỉnh giao và giảm 40,17% so với năm ngoái.

Đối với sản xuất nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 41.326 tấn, vượt 3,32% kế hoạch, tăng 9,28% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác hải sản đạt 46.150 tấn, tăng 0,32% kế hoạch.

Tại hội nghị, Huyện ủy Núi Thành cũng tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế và thực hiện nhiều nội dung quan trọng khác.