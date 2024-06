Văn hóa - Văn nghệ

Dòng chảy âm nhạc tại Hội An

Dòng chảy tân nhạc tại Hội An trải dài hơn 80 năm, bắt đầu từ lúc Hội Ái hữu âm nhạc FaiFoo (Societe philharmonique de FaiFoo) được thành lập tại Hội An do nhạc sĩ La Hối khởi xướng vào năm 1942. Kể từ đó, các thế hệ người Hội An yêu âm nhạc luôn tạo điều kiện truyền bá kiến thức tân nhạc, khích lệ tinh thần cho những thế hệ sau.