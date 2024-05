Xã hội Duy Xuyên cần nâng cao quy mô phát triển của nền kinh tế (QNO) - Chiều nay 8/5, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Xuyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những tháng đầu năm 2024.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Cùng dự cuộc làm việc có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và lãnh đạo một số sở, ban ngành liên quan.

Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Duy Xuyên, năm 2023 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương vẫn có bước phục hồi và chuyển mình tích cực. Trong 12 chỉ tiêu đề ra, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 3 chỉ tiêu không đạt kế hoạch.

Ông Nguyễn Công Dũng - Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên báo cáo tại cuộc họp.

Từ đầu năm 2024 đến nay, kinh tế - xã hội của Duy Xuyên tiếp tục đà phục hồi và phát triển. Theo đó, trong quý I năm nay lĩnh vực công nghiệp có những tín hiệu tích cực, giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 832 tỷ đồng (tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 17,8% so với kế hoạch năm 2024).

Trong khi đó, ngành du lịch giữ vững tốc độ tăng trưởng. Quý I năm 2024, tổng lượng khách tham quan ước đạt 122.371 lượt, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng doanh thu ngành du lịch đạt hơn 149,4 tỷ đồng, trong đó Mỹ Sơn đạt hơn 19,4 tỷ đồng, Hoiana đạt 130 tỷ đồng.

Quý I năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước của huyện Duy Xuyên đạt gần 314,8 tỷ đồng. Trong đó, thu phát sinh kinh tế trên địa bàn đạt hơn 199 tỷ đồng, đạt 22% so với dự toán năm 2024 huyện giao và bằng 77,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp của Duy Xuyên có bước chuyển biến tích cực.

Thời gian qua, các cấp, các ngành của Duy Xuyên cũng tập trung cho việc nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa. UBND huyện tích cực chỉ đạo 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao xây dựng kế hoạch thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình giảm nghèo bền vững được thực hiện có hiệu quả; các chế độ, chính sách, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được triển khai kịp thời, đảm bảo, đầy đủ. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của huyện Duy Xuyên trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và những tháng đầu năm 2024. Đồng thời cho rằng, thời gian qua lĩnh vực sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của huyện vẫn chưa phát triển mạnh; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; công tác cải cách hành chính còn hạn chế…

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhìn nhận, dư địa phát triển của Duy Xuyên còn nhiều, những năm tới địa phương cần nâng cao quy mô nền kinh tế. Chú trọng phát triển du lịch gắn với phát triển đô thị, phấu đấu trở thành thị xã vào năm 2030 theo mục tiêu đặt ra.

Cạnh đó, lưu ý huyện không đầu tư xây dựng dàn trải mà cần ưu tiên những công trình trọng điểm, có ý nghĩa xã hội lớn. Đặc biệt, tập trung làm tốt hơn nữa trong việc thực hiện chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số…