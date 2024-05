Du lịch Hội An được đánh giá là "đất lành" cho dân du mục kỹ thuật số (QNO) - Chuyên trang du lịch Travel Off Path (Hoa Kỳ) mới đây cho rằng Hội An hội tụ đủ điều kiện để trở thành điểm đến của dân du mục kỹ thuật số với chi phí sinh hoạt phải chăng nhưng mang lại chất lượng sống đảm bảo.

Phố cổ Hội An. Ảnh: H.S

Theo Travel Off Path, chi phí sinh hoạt tại Hội An là điều hấp dẫn nhất với khách du lịch phương Tây khi họ không cần phải chi quá nhiều tiền để có được cuộc sống chất lượng.

Travel Off Path dẫn chứng, khách du mục số chỉ cần bỏ ra khoảng 840 đô la (hơn 20 triệu đồng) mỗi tháng để có thể tận hưởng cuộc sống tại Hội An với đầy đủ các nhu cầu cơ bản của khách du mục kỹ thuật số, bao gồm phí lưu trú và ăn uống hằng ngày. Con số này thấp hơn rất nhiều khi so sánh với các thành phố nổi tiếng ở Mỹ hay Tây Âu.

Cũng theo chuyên trang du lịch này, Hội An hội tụ khá nhiều điều kiện thuận lợi khác cho dân du mục số như: người dân hiếu khách, thành phố nằm gần biển, dịch vụ du lịch đa dạng, an ninh tốt...