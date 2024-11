Tin vắn

(QNO) - Tháng 11/2024, lực lượng công an toàn tỉnh điều tra khám phá 81 vụ phạm pháp hình sự; khởi tố 8 vụ, 9 bị can liên quan đến tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ; khởi tố 13 vụ, 28 bị can phạm tội về ma túy, lập hồ sơ đưa 14 đối tượng vào cơ sở cai nghiện ma túy. Trong 11 tháng năm 2024, Công an Quảng Nam hoàn thành vượt mức 34 chỉ tiêu công tác, 35 chỉ tiêu hoàn thành.