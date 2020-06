Nhận diện điểm yếu cải cách hành chính

Nêu gương trách nhiệm người đứng đầu; năng lực, ý thức công bộc hướng đến một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp... là những vấn đề được thảo luận tại hội nghị đánh giá 3 bộ chỉ số (PAPI, PAR INDEX và ICT 2019) để tìm ra giải pháp thực thi hiệu quả hơn. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì vào hôm qua (16.6).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.D

Chưa đạt kế hoạch

Ba bộ chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số sẵn sàng cho sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông của địa phương (ICT INDEX) năm 2019 của Quảng Nam được đem ra đánh giá, phân tích tại hội nghị cho thấy đều tăng điểm và thăng hạng so năm 2018.

PAPI đạt 44,33 điểm, tăng 1,19 điểm, xếp thứ 22, tăng 22 bậc; PAR INDEX đạt 80,84 điểm, tăng 5,62 điểm, xếp hạng 35, tăng 9 bậc; ICT INDEX đạt 0,4820 điểm, xếp vị thứ 18, tăng 23 bậc.

Song, theo những phân tích, ba bộ chỉ số này vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Kế hoạch năm 2019 chỉ số PAPI Quảng Nam đạt 48 điểm, tăng 5,06 điểm so với năm 2018, nằm trong nhóm tỉnh thành đạt điểm trung bình cao nhất cả nước về hiệu quả quản trị và hành chính công không thể thực hiện được khi chỉ tăng 1,19 điểm.

PAR INDEX chỉ xếp hạng 8/14 tỉnh thành Duyên hải miền Trung; chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp (SIPAS) đạt 8,17 điểm/10, xếp thứ 46/63 tỉnh, thành phố và chỉ số tác động cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội chỉ xếp 48/63 tỉnh, thành phố. ICT được đánh giá không cao.

Ông Lưu Tấn Lại – Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho hay hiện vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, thủ trưởng chưa xác định được tầm quan trọng cải cách hành chính. Chưa có sự quan tâm đúng mức nên có một số tiêu chí tiếp tục bị trừ điểm (công khai tiến độ, kết quả giải quyết, áp dụng ISO…). Một số cơ quan chưa thật sự hiểu rõ nội dung, phương pháp đánh giá, dẫn đến thiếu sót trong việc tham mưu khiến các cơ quan trung ương trừ điểm ở một số tiêu chí, thành phần.

Bà Phạm Thị Ngọc Quyên – Phó Giám đốc Sở TT&TT cho rằng các tiêu chí thành phần ICT bị thấp điểm do tỷ lệ kết nối mạng WAN, băng thông internet thấp, chưa kết nối đến tận xã, thiếu cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin, chưa hoàn thành việc xây dựng các cơ sở dữ liệu và tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến chỉ ở mức 25% so với mức cao nhất cả nước là 56,3%.

Điểm số, vị thứ so với điểm bình quân chung 63 tỉnh thành trong ba bộ chỉ số dù còn khá nhiều điểm cần cải thiện, nhưng điều đó cũng là chỉ dấu thành công của nỗ lực cải cách hành chính của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói không dễ gì làm hài lòng hết mọi người dân và doanh nghiệp, nhưng những thống kê trên cho thấy cải cách hành chính đã tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hiệu quả thấy rõ nhất là các cơ quan công quyền đã làm người dân hài lòng khi chuyển từ nền hành chính quản lý, mệnh lệnh sang một nền hành chính phục vụ.

Nhận diện điểm yếu để khắc phục

Những điểm yếu, mạnh đã được phân tích, đánh giá. Tất cả cơ quan công quyền đều mong muốn hiện thực hóa công cuộc cải cách hành chính bằng những điểm số và thứ hạng cụ thể thông qua sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Theo bà Quyên, để nâng cao chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cần ưu tiên đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT trong các cơ quan nhà nước, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ các cơ quan, đơn vị, kết nối mạng WAN đến cấp xã, phường, hoàn thiện hệ thống phần mềm, cải tiến quy trình xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính… “Bị” xếp thứ 16/20 các cơ quan công quyền, Sở TN&MT hay bị than phiền về sự chậm trễ các thủ tục đất đai đã bày tỏ thiện chí sẽ nhanh chóng cải thiện.

Ông Lương Thiện Phước – Phó Chi cục quản lý đất đai Sở TN&MT cho hay không nhận được sự hài lòng của người dân bởi việc chậm trả hồ sơ lĩnh vực đất đai, trách nhiệm cán bộ công chức không cao và trình độ chuyên môn hạn chế. Sở TN&MT đã xác định có 2 biện pháp để thay đổi cái nhìn của người dân chính là công khai xin lỗi nghiêm túc với những hồ sơ bị trễ hẹn, nâng cao đội ngũ công chức làm thủ tục hành chính.

“Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính cụ thể, sát với thực tiễn, tránh đánh giá chung chung, không phân biệt được trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị và tăng cường giám sát kiểm tra, có như vậy công tác cải cách hành chính mới nâng cao” – ông Phước nói.

Ông Lê Văn Sinh – Giám đốc Sở GTVT cho rằng đơn vị chiếm hạng nhất về xếp loại cải cách hành chính nhờ sở có riêng một bộ phận theo dõi. Việc gì chưa xong thì đôn đốc và thủ tục hành chính của sở này đã đăng ký rút gọn thời gian. Lấy tiêu chí về việc xử lý hồ sơ để đánh giá xếp hạng công chức.

Ông Sinh cho hay một trong những giải pháp nâng chất lượng cải cách hành chính là khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công mức độ 3&4 theo hướng ưu tiên giải quyết những hồ sơ đăng ký trực tuyến và rút ngắn tối đa thời gian xử lý.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, thành công của cải cách hành chính nhờ đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thành lập các trung tâm hành chính công hay bộ phận một cửa. Tuy nhiên, suy cho cùng, cải cách hành chính có thuận lợi, chuyên nghiệp hay không phụ thuộc vào năng lực đội ngũ công bộc tận tâm, tận lực, gần dân. Máy móc, công nghệ chỉ là phụ trợ. Tất cả mọi nguyên nhân đều do cán bộ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, các cấp ủy đảng phải vào cuộc mạnh mẽ, không xem việc này là việc của chính quyền. Cán bộ công chức phải chính việc. Khắc phục ngay sự làm việc cầm chừng, không gây khó dễ cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường tiếp dân, tiếp doanh nghiệp, nhưng quan trọng nhất vẫn là xử lý rốt ráo các kiến nghị của doanh nghiệp, người dân sau những bản kết luận. Phải xử lý đến cùng, giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp chứ không phải tiếp, kết luận xong rồi bỏ đó, không xử lý trọn vẹn. Cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh thủ tục hành chính gọn nhẹ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nói chính quyền cam kết cải cách hành chính, làm hài lòng người dân, doanh nghiệp bằng những kế hoạch, hành động cụ thể. Sẽ có thêm hệ thống đánh giá, phân cấp, phân quyền, theo dõi, giám sát kết quả, hướng đến việc cải thiện 3 bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành. Sau hội nghị này, từng cơ quan công quyền sẽ mở những hội nghị đánh giá, nhận diện điểm yếu, mạnh để cải thiện ngày càng tốt hơn!