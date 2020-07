Sửa đổi 6 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

AN BÌNH | 21/07/2020 16:34

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố danh mục 6 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải.

TTHC được sửa đổi gồm: cấp mới giấy phép lái xe, thời gian giải quyết 7 ngày được thực hiện tại cơ sở đào tạo lái xe và Sở Giao thông vận tải. Ngoài ra, các TTHC cấp lại giấy phép lái xe; đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp; đổi giấy phép lái xe do ngành công an cấp; đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp; đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam, đều được giải quyết trong thời gian 3 ngày tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.