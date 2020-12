Tiếp nhận, trả kết quả 386.814 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích

Bưu điện tỉnh vận chuyển miễn phí gạo cứu trợ đến Bắc Trà My, Nam Trà My

AN BÌNH | 02/11/2020 - 09:59

(QNO) - Ngày 1.11, Bưu điện tỉnh vận chuyển miễn phí hơn 1 tấn gạo cứu trợ của các tổ chức xã hội lên huyện Bắc Trà My, Nam Trà My để chuyển kịp thời đến nhân dân các xã bị cô lập, gặp nhiều khó khăn do bão số 9.