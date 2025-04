Văn hóa Hành hương về miếu tổ nghề yến Cù Lao Chàm (QNO) - Mùng 10/3 âm lịch hằng năm, những người kinh doanh, khai thác sản phẩm yến sào khắp mọi miền đất nước tìm về miếu tổ nghề yến trên đảo Cù Lao Chàm (TP.Hội An) thắp nén hương thơm bái vọng tiền nhân, tạ ơn tổ nghề.

Doanh nghiệp kinh doanh yến sào trong cả nước về dâng lễ lên tổ nghề yến sáng 7/4. Ảnh: VĨNH LỘC

Ông Đoàn Lê Ngọc Phi Lân - Giám đốc Công ty CP Sài Gòn GoldenCare thành kính thắp nén hương trầm tạ ơn tổ nghề và khấn nguyện. Với ông, khoảnh khắc đứng trước bàn thờ tổ luôn thiêng liêng, lắng đọng. “Mỗi lần đến đây tôi đều hân hoan hạnh phúc vì được thể hiện lòng tri ân và sự ngưỡng vọng đến tiền nhân, tổ nghề” - ông Lân chia sẻ.

Là đơn vị kinh doanh yến sào tại TP.Hồ Chí Minh, sản phẩm yến sào Best Nest Hội An của Công ty CP Sài Gòn GoldenCare hiện được thị trường và khách hàng ưa chuộng về chất lượng, mẫu mã đẹp.

Công ty CP Sài Gòn GoldenCare trao quà người dân Cù Lao Chàm. Ảnh: VĨNH LỘC



Theo ông Lân, có được kết quả như hôm nay, bản thân ông luôn biết ơn và nhớ về vùng đất Cù Lao Chàm - nơi đã cung cấp cho công ty những tổ yến chất lượng để làm nên nhiều sản phẩm uy tín, giúp tạo lập thương hiệu vững chắc cho đơn vị suốt thời gian qua.

Hằng năm, mỗi khi đến ngày giỗ tổ nghề yến (10/3 âm lịch), ông Lân đều tổ chức cho các cộng sự “hành hương” về Cù Lao Chàm dâng cúng lễ vật, thể hiện lòng thành với tổ nghề. Năm nay, đi cùng đoàn còn có gần 10 đơn vị đối tác, khách hàng, các nhà cung ứng, phân phối sản phẩm yến sào trên khắp mọi miền đất nước.

Ngoài dâng hương tổ nghề, Công ty CP Sài Gòn GoldenCare trao tặng 30 suất quà và 1 ti vi thông minh, tổng trị giá gần 40 triệu đồng cho người dân và Ban Quản lý - Khai thác yến Cù Lao Chàm Hội An như là cách tri ân với vùng đất đã cung cấp nguồn nguyên liệu quý giá làm nên thương hiệu Yến sào Best Nest Hội An.

[VIDEO] - Giỗ tổ nghề yến trên đảo Cù Lao Chàm:

Nằm cách bờ biển Cửa Đại khoảng 16km, Cù Lao Chàm không chỉ nổi tiếng là điểm đến du lịch xinh đẹp, lãng mạn mà còn được biết đến với thương hiệu yến sào đặc trưng. Đây cũng là nơi có miếu tổ nghề yến lâu đời hơn 150 năm tuổi được nhiều thế hệ người dân gìn giữ, khói hương.

Ngày 10/3 âm lịch hằng năm, người dân tề tựu về dâng hương các vị tiền hiền, hậu hiền có công khai thác yến sào, bày tỏ lòng biết ơn tổ nghiệp đã khai sinh, giữ gìn nghề qua bao thăng trầm lịch sử.

Tại miếu tổ nghề yến sáng 7/4 (10/3 âm lịch), ông Nguyễn Thanh Long - chủ cơ sở Yến sào Long Mai (Phan Rang, Ninh Thuận) cho biết, đây là lần thứ tư ông ra đảo dự giỗ tổ nghề yến. Theo ông Long, cơ duyên đã đưa gia đình ông gắn bó nghề yến sào nên bản thân luôn trân trọng, nhớ ơn những người đã khai sinh ra nghề.

Gia đình ông Long hiện có nhà yến rộng 500m2, đồng thời kinh doanh nhiều sản phẩm được chế biến từ yến sào cung ứng ra thị trường.

Nhiều đoàn doanh nghiệp, nhà yến khắp nơi về dâng hương tổ nghề. Ảnh: VĨNH LỘC

Theo ông Trần Phước Sỹ - Giám đốc Công ty Yến sào Tiên Sa (Đà Nẵng), Chủ tịch Hội Yến sào Quảng Đà, tham dự giỗ tổ nghề yến không đơn thuần là một chuyến đi mà còn chứa đựng những giá trị tâm linh khiến tâm hồn ông thanh thản. Vì thế, dường như năm nào ông cũng tổ chức cho các doanh nghiệp, nhà yến khắp nơi về viếng hương, tri ân tổ nghề.

“Nghề này mang đến cho tôi nhiều cơ hội, giúp cuộc sống tốt hơn nên tôi luôn tâm niệm phải nhớ ơn tổ nghề. Do đó, hằng năm đến ngày giỗ tổ dù bận việc gì tôi cũng cố gắng sắp xếp để ra đảo” - ông Sỹ nói.

Ông Đoàn Lê Ngọc Phi Lân cho rằng, vùng nguyên liệu yến đảo Cù Lao Chàm quá chất lượng, thậm chí số 1 Việt Nam; đặc biệt truyền thống, bề dày lịch sử lâu đời và Cù Lao Chàm được xem là vùng đất tổ linh thiêng.

“Tôi quan niệm, mình đã có tổ nghề hộ đỡ thì càng phải có tâm trong sản xuất kinh doanh để không thẹn với tổ nghề, chắc chắn tổ nghề cũng sẽ độ trì nâng đỡ giúp doanh nghiệp phát triển, bay xa” - ông Lân chia sẻ thêm.

Miếu tổ nghề yến trên đảo Cù Lao Chàm. Ảnh: VĨNH LỘC