Tòa soạn & bạn đọc Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (QNO) - Hỏi: Tôi là cán bộ có hộ khẩu tại xã an toàn khu. Theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, người dân ở xã an toàn khu được Nhà nước cấp thẻ BHYT và mức hưởng 100%. Vậy có được đổi mã quyền lợi BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP hay không?

Người dân xã an toàn khu được hưởng quyền lợi 100% chi phí khám chữa bệnh. Ảnh: D.L

Trả lời: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật BHYT.

Tại khoản 1 Điều 12 Luật BHYT quy định, nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng bao gồm: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng lương; cán bộ, công chức, viên chức; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường thị trấn theo quy định của pháp luật.

Theo nội dung hỏi, bạn đang làm ở phòng ban tại huyện thuộc nhóm tham gia BHXH bắt buộc theo nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật BHYT, vì vậy bạn không thuộc đối tượng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, do đó không được hưởng quyền lợi (100% chi phí khám chữa bệnh) (quyền lợi 2) của đối tượng này.

Hỏi: Tôi được phân công làm công tác thư viện - thiết bị (có quyết định hằng năm của hiệu trưởng) tại một trường tiểu học. Hiện tôi có chứng chỉ nghiệp vụ làm công tác thiết bị nhưng chưa có chứng chỉ nghiệp vụ thư viện và được xếp vào ngạch Kỹ thuật viên. Trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp độc hại như nhân viên thư viện các trường khác không?

Trả lời: Nhân viên thư viện - thiết bị trong trường tiểu học thuộc nhóm vị trí việc làm chuyên môn dùng chung, được tuyển dụng để thực hiện nhiệm vụ công tác thư viện trường học và được áp dụng quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và các chế độ, chính sách về lương, phụ cấp độc hại, các phụ cấp khác được áp dụng như quy định của Bộ VH-TT&DL (tại điều 8 và khoản 5 điều 20 Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập).

Theo đó, chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm viên chức làm thư viện trường học được áp dụng như quy định tại Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT ngày 21/2/2006 của Bộ Văn hóa - thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa - thông tin.