Thương mại - Dịch vụ Khẩn trương kiểm tra, xử lý hành vi tàng trữ buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Crocs tại TP.Hội An (QNO) – Ngày 7/6, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã ký văn bản (số 4147/UBND-KTN) gửi Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh, Sở KH-CN; UBND TP.Hội An yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm giày dép nhãn hiệu Crocs.

Chợ đêm Nguyễn Hoàng nơi bị Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam phản ánh có nhiều quầy hàng bán hàng giả nhãn hiệu Crocs. Ảnh: K.L

Theo phản ánh của Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam (đơn vị đại diện quyền sở hữu công nghiệp theo ủy quyền của Crocs,Inc.,), thời gian gần đây một số quầy hàng kinh doanh trong khu vực chợ đêm TP.Hội An có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu “Crocs” đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Nam giao Cục Quản lý thị trường tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Nam) chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở KH-CN, UBND TP.Hội An và các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra đối với các quầy hàng kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu “Crocs” theo thông tin kiến nghị phản ánh của Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Nam trước ngày 10/7/2024.

UBND TP.Hội An có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng, có phương án, kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh tại chợ đêm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn nói chung và tại chợ đêm nói riêng chấp hành tốt quy định pháp luật có liên quan trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện văn minh thương mại.

Đồng thời, khuyến cáo người dân về tác hại của các hành vi kinh doanh trái pháp luật, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại; nâng cao nhận thức và sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần bảo đảm lợi ích của người tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh đầu tư làm ăn chân chính, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thu hút khách du lịch yên tâm mua sắm tại Hội An.

Một mẫu giày mang nhãn hiêu Crocs. Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 15/5/2024, Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam đã gửi công văn đến Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử lý hành vi buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Crocs.

Nội dung công văn cho biết, quá trình khảo sát thị trường tại TP.Hội An, Crocs phát hiện các quầy hàng tại chợ đêm Hội An trên đường Nguyễn Hoàng kinh doanh nhiều sản phẩm giày dép mang các nhãn hiệu Crocs không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ngày 6/12/2023 công ty đã gửi công văn đến Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử lý hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiện Crocs của 4 quầy hàng trên đường Nguyễn Hoàng (TP.Hội An).

Ngày 29/1/2024, Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam nhận được công văn phúc đáp của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam thông báo không phát hiện hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Crocs tại các quầy hàng đã nêu.

Tuy nhiên, gần đây Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam tiếp tục phát hiện 6 quầy hàng trên đường Nguyễn Hoàng và Ngô Quyền (TP.Hội An) kinh doanh các sản phẩm giày dép mang thương hiệu Crocs không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điều này không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và danh tiếng Crocs trên thị trường Việt Nam, nên đề nghị các cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Nam khẩn cấp xem xét, tiến hành điều tra và có biện pháp xử lý đối với các hành vi tàng trữ và buôn bán hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu Crocs tại các quầy hàng này.