Nam Trà My cần tập trung giảm nghèo bền vững

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh như vậy khi gợi mở định hướng phát triển trong 5 năm đến đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My tại cuộc làm việc về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, vào sáng 26.3.

Sâm Ngọc Linh đang là cây chủ lực giảm nghèo của huyện Nam Trà My. Ảnh: N.ĐOAN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng lưu ý, Huyện ủy Nam Trà My phải chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và các điều kiện liên quan để tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp. Báo cáo chính trị trình đại hội lần này cần thể hiện được tư duy trí tuệ của Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Trà My. Trong đó, khẳng định sâu sắc quyết tâm tập trung làm tốt công tác giảm nghèo bền vững.

Phát huy thế mạnh

Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My cho biết, hầu hết các chỉ tiêu đều thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, nhiều chỉ tiêu cơ bản như thu nhập bình quân đầu người ước tính đến cuối năm 2020 đạt hơn 24 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 8,38%/năm; giảm từ 70,89% năm 2015 xuống còn 37,37% năm 2019. Thực hiện di dời, sắp xếp, xen ghép 43 khu dân cư với hơn 1.920 hộ dân...

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Hồ Quang Bửu cho biết, tốc độ phát triển kinh tế của huyện trong 5 năm qua tương đối ổn định và phấn đấu đạt mức thu nhập bình quân đầu người trên 42 triệu đồng/người/năm vào năm 2025. Đến nay, nhờ nguồn lực đầu tư của Nhà nước, người dân của huyện mạnh dạn đầu tư vườn trồng sâm Ngọc Linh, các loại cây dược liệu đem lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Định hướng của Nam Trà My là ưu tiên phát triển mạnh các mô hình du lịch vùng sâm, thiên nhiên và căn cứ cách mạng, phấn đấu thu hút 50.000 khách du lịch mỗi năm. Huyện cũng phấn đấu đưa xã Trà Linh hoàn thành xã nông thôn mới; hoàn thành sắp xếp 115 khu dân cư vào năm 2025...

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra ở nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Huyện ủy Nam Trà My - Lê Thanh Hưng nói, Đảng bộ huyện xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy dân chủ, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; quyết tâm xây dựng Nam Trà My trở thành huyện khá trong khối các huyện miền núi của tỉnh.

Tập trung giảm nghèo

Góp ý vào định hướng phát triển của Nam Trà My ở giai đoạn mới, Giám đốc Sở KH-ĐT Đặng Phong lưu ý, cơ cấu kinh tế các huyện miền núi được xem là tích cực khi xác định lựa chọn lĩnh vực nông - lâm nghiệp làm mũi nhọn, dẫn dắt sự phát triển chung của kinh tế - xã hội địa phương, nhất là phải giải quyết hiệu quả bài toán giảm nghèo bền vững. Do đó, Nam Trà My cần tiếp tục kiên trì chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông - lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Nông - lâm nghiệp phát triển gắn với phát triển vùng sâm, cây dược liệu, bảo vệ rừng và phải chiếm từ 5% trở lên trong tốc độ tăng trưởng sản xuất.

Ông Hồ Thanh Tân - Phó ban Dân tộc tỉnh nói, Nam Trà My được thụ hưởng 9/10 nhóm dự án tại Nghị quyết 88 của Quốc hội phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Theo dự kiến sẽ được Chính phủ cụ thể hóa nghị quyết vào cuối năm nay, sẽ là trợ lực thuận lợi cho huyện phát triển trong giai đoạn mới. Vậy nên, Nam Trà My cần bám sát để xây dựng các giải pháp khả thi trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, hiện tỷ lệ hộ nghèo ở Nam Trà My còn rất cao (gần 38%), trong đó 6 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 40%, vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương cần hết sức tập trung cho công tác này.

“Cây sâm Ngọc Linh cần được xác định là cây chủ lực giảm nghèo của huyện. Theo đó, Nam Trà My tập trung xây dựng đề án, phương án để phát triển cây sâm Ngọc Linh bài bản, mở rộng diện tích trồng ra các địa phương có điều kiện phù hợp cho nhân dân phát triển kinh tế...” - ông Dũng nhấn mạnh.