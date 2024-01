Thăng Bình thận trọng trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

(QNO) - Thăng Bình có số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện việc sắp xếp nhiều nhất tỉnh Quảng Nam với 4 địa phương gồm Bình Chánh, Bình Phú, Bình Định Nam và Bình Định Bắc. Đây là việc hệ trọng, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành và tác động đến đời sống người dân. Thời gian qua, huyện Thăng Bình đang thực hiện công tác này từng bước thận trọng, đảm bảo quyền lợi của cán bộ dôi dư và tránh lãng phí nguồn lực cơ sở vật chất.

Ông Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch UBND xã Bình Định Nam cho rằng, việc sáp nhập là tinh giảm bộ máy cồng kềnh, phục vụ tốt cho người dân.

Lẽ ra đến năm 2027, ông Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch UBND xã Bình Định Nam huyện Thăng Bình mới nghỉ hưu theo chế độ. Do không đủ tuổi cơ cấu lại, hơn nữa thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính nên hiện ông Việt có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Nguyễn Văn Việt tham gia công tác từ năm 1992. Trong đó có 2 nhiệm kỳ giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ xã Bình Định Nam. Năm 2020, ông Việt được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tại địa phương này cho đến nay.

Trong thời gian tham gia công tác, ông Nguyễn Văn Việt cùng với tập thể lãnh đạo xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đưa xã đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2016. Ngoài ra, năm 2023, tổng giá trị ngành kinh tế toàn xã ước đạt 205 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 47,3 triệu đồng/người/năm; 2/4 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

“Hiện nay bản thân đã lớn tuổi, việc điều hành nên giao lại cho thế hệ trẻ có đủ phẩm chất đạo đức, chính trị, trình độ. Tôi nghĩ rằng, việc sáp nhập là tinh giảm bộ máy cồng kềnh, phục vụ tốt cho người dân. Do đó phải đảm bảo đời sống an sinh, có mức thu nhập tốt hơn sau khi nhập xã. Ngoài ra giải quyết đầy đủ chế độ, không riêng gì bản thân tôi mà đối với tất cả cán bộ dôi dư, cán bộ không chuyên trách cấp xã để họ có nguồn lực tiếp tục tìm việc mới nuôi sống được bản thân, gia đình” - ông Việt nói.

Còn Bí thư Đảng uỷ xã Bình Định Nam Nguyễn Công Danh cũng đồng thuận việc nghỉ hưu trước 3 năm. Ông Danh có 2 nhiệm kỳ giữ chức vụ chủ tịch UBND xã Bình Định Nam. Năm 2020, ông được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ xã cho đến nay. Tính đến thời điểm nghỉ hưu, ông đã tròn 36 năm tuổi Đảng và 28 năm tham gia đóng BHXH.

Ông Nguyễn Công Danh - Bí thư Đảng uỷ xã Bình Định Nam trao giấy khen cho tập thể Hội LHPN xã.

“Sau khi được vận động, tuyên truyền, bản thân tôi hiểu được chủ trương, đường lối. Từ nay cho đến thời điểm nghỉ hưu, tôi sẽ cùng với tập thể tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tìm nguồn lực để giúp đỡ bà con khó khăn đón tết Nguyên đán Giáp Thìn vui vẻ, hạnh phúc” - ông Nguyễn Công Danh cho hay.

Thực hiện việc sáp nhập, xã Bình Định Nam có 8 cán bộ dôi dư, trong đó 4 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi hiện đang giữ chức vụ chủ chốt của địa phương.

Giai đoạn 2023 - 2025, Thăng Bình có số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện việc sắp xếp nhiều nhất tỉnh Quảng Nam bao gồm Bình Chánh, Bình Phú, Bình Định Nam và Bình Định Bắc. Theo ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, đây là công việc hệ trọng, nhạy cảm, bởi liên quan đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhân dân các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp. Thời gian qua, huyện Thăng Bình đã thực hiện thận trọng các bước, thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện do Bí thư Huyện uỷ làm trưởng ban. Tổ công tác tiến hành xây dựng phương án, đề án và tham mưu triển khai các công việc liên quan.

Dự kiến trụ sở xã Bình Định Nam sẽ làm trụ sở công an sau khi sáp nhập.

Ông Hùng cho hay, trước mắt đối với cán bộ đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, có nguyện vọng xin nghỉ hưu, huyện sẽ động viên nghỉ theo cơ chế của Trung ương, nghị quyết của tỉnh vừa ban hành. Ngoài ra xem xét điều động một số cán bộ ở các xã nằm trong diện sắp xếp về các cơ quan của huyện hoặc chuyển qua các xã khác đang thiếu biên chế, các cán bộ ở đơn vị hành chính cũ được bố trí lại phù hợp với vị trí công việc.

Về trụ sở dôi dư, thời gian này huyện đã tạm dừng việc đầu tư xây mới trường học, cơ sở uỷ ban nhân dân. Phương án cụ thể đối với 4 đơn vị hành chính sáp nhập là sử dụng trụ sở xã Bình Định Bắc và Bình Phú làm trụ sở chính cho đơn vị mới thành lập, còn lại 2 trụ sở cũ huyện sẽ sử dụng 1 phần làm nơi làm việc cho lực lượng công an xã. Do đó trong lộ trình đầu tư trụ sở công an theo nghị quyết của HĐND tỉnh, Thăng Bình sẽ không đầu tư cho 4 đơn vị này. Đối với trường học, huyện Thăng Bình đang tính toán, sắp xếp lại cho phù hợp theo quy định của ngành giáo dục.

[VIDEO] - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Võ Văn Hùng nói về công tác sắp xếp đơn vị hành chính của huyện Thăng Bình:

“Theo lộ trình đến cuối tháng 9/2024 sẽ tiến hành sáp nhập theo quy định, khi đó con dấu của đơn vị hành chính cũ được thu hồi. Một vấn đề khó đối với huyện là việc xử lý hồ sơ dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp hiện đang có nhiều vướng mắc. Mong muốn của địa phương là được tỉnh hướng dẫn thủ tục để thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận dồn điền đổi thửa cho người dân trước khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính mới” - ông Hùng nhấn mạnh.