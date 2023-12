Bánh mỳ Phượng mở bán một ngày thì lại đóng cửa

(QNO) - Ngày 17/12, tiệm bánh mỳ Phượng 2 (phường Minh An, Hội An) mở cửa hoạt động để phục vụ người dân và du khách. Tuy nhiên tiệm này chỉ mở cửa bán bánh mỳ trong 1 ngày và tiếp tục đóng cửa.

Tiệm bánh mỳ Phượng 2 chưa mở cửa kinh doanh trở lại. Ảnh: N.Q

Theo ghi nhận vào ngày 18/12, trước tiệm bánh mỳ Phượng 2 có vài khách Tây đang tìm tới mua bánh mỳ. Tuy nhiên cửa tiệm này đóng cửa im lìm. Người dân và du khách đứng đọc biển thông báo treo trước cửa tiệm rồi rời đi.

Trước tiệm bánh mỳ này có treo bảng thông báo đến quý khách hàng với nội dung: "Sau một ngày mở cửa để thử vận hành, chuẩn bị mở cửa chính thức trở lại. Chúng tôi sẽ thông báo cụ thể ngày mở cửa chính thức sau. Rất mong quý khách thông cảm".

Tháng 9/2023, tiệm bánh mỳ Phượng 2 để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 100 người phải nhập viện điều trị. Ngày 3/10, UBND tỉnh có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh Bánh mì Phượng 2 tại địa chỉ số 02B đường Phan Chu Trinh, phường Minh An, TP.Hội An với số tiền 96 triệu đồng và đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp với thời hạn 3 tháng.