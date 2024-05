Văn hóa - Văn nghệ Sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu niên Thời gian này, nhiều trung tâm tại TP.Hội An bắt đầu thông báo chiêu sinh các lớp âm nhạc, mỹ thuật…, góp phần tạo sân chơi bổ ích cho các em trong dịp hè cũng như phát triển kỹ năng mềm trong ứng xử văn hóa, xã hội.

Khai giảng lớp học hát dân ca tại TP.Hội An. Ảnh NVL

Phong phú hoạt động

Để chuẩn bị cho các chương trình hoạt động hè dành cho thiếu niên, Trung tâm VHTT-TTTH TP.Hội An kết hợp với Phòng GD-ĐT thành phố đã thông báo chiêu sinh các lớp: dân ca - hô hát bài chòi, thanh nhạc, múa và mỹ thuật.

Anh Nguyễn Viết Lĩnh - Phó phòng Văn hóa - Văn nghệ, Trung tâm VHTT-TTTH TP.Hội An chia sẻ: “Hàng năm, trung tâm luôn dành một khoản kinh phí sự nghiệp để tổ chức các lớp âm nhạc, nghệ thuật dành cho lứa tuổi thiếu niên, học sinh trong dịp hè.

Các lớp này đã được trung tâm tổ chức và thực hiện thường xuyên gần 20 năm qua. Ngoài mục đích tạo sân chơi bổ ích, trung tâm còn mong muốn trang bị kỹ năng cơ bản về âm nhạc, nghệ thuật cho các cháu. Gần đây, chúng tôi tập trung nguồn lực cho lớp dân ca - hô hát bài chòi, với mong muốn lưu giữ và phát triển bộ môn nghệ thuật này”.

Tại Hội An có nhiều cơ sở cũng tổ chức các hoạt động âm nhạc, mỹ thuật dành cho học sinh các lứa tuổi. Anh Trần Trung Quốc Anh, người sáng lập Trung tâm Âm nhạc Tuệ Anh chuyên dạy các lớp piano, guitar, violin, cho biết: “Hội An là địa phương có nền tảng âm nhạc từ rất sớm, nó như là dòng chảy ngầm được kết nối qua nhiều thế hệ.

Chúng tôi xem đây là những bước chập chững đầu tiên để các bạn trẻ tích hợp kiến thức và kỹ năng cơ bản về âm nhạc. Qua đó, có thể giúp các bạn đam mê âm nhạc có được nền tảng để phát triển sau này”.

Ông Lê Phước Hùng, phụ huynh cháu Lê Phước An (12 tuổi) chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng cho cháu đi học guitar vào dịp hè là một hoạt động bổ ích, lành mạnh và tao nhã. Qua đó giúp cháu phát triển thêm sự cảm thụ, âm nhạc giúp tăng khả năng ghi nhớ, rèn luyện sự chăm chỉ, cần cù. Khi cháu chơi đàn, gia đình cũng được thư giãn cùng”.

Ngoài những lớp mỹ thuật thường xuyên dành cho người lớn, lớp vẽ COL Art (Color of Life) của cô Ngọc Lâm cũng chuẩn bị khai giảng lớp mỹ thuật vẽ màu cơ bản dành cho học sinh từ 5 - 12 tuổi.

COL Art là lớp học nuôi dưỡng những tâm hồn yêu quý cuộc sống. Quan niệm tình yêu đối với nghệ thuật và cái đẹp được ươm mầm trong từng nét cọ, mảng màu.

Ngọc Lâm cho biết: “Từ những bước cầm cọ đầu tiên các bạn nhỏ sẽ được thỏa trí tưởng tượng và sáng tạo khi vẽ tranh. Các bạn được làm quen với hình họa cơ bản để có thể tự phát huy khả năng sáng tạo”.

Xây dựng kỹ năng sống

Chọn lựa kết hợp giữa xu hướng mỹ thuật thủ công truyền thống và hiện đại là tiêu chí của Xóm Thủ công Hội An, do chị Trương Mi Sa sáng lập và điều hành cũng đang chiêu sinh các lớp hoạt động hè. Có các lớp hướng dẫn vẽ mặt hát bộ, cắt may Việt phục, khắc da, đan len, macrame.

Một lớp hướng dẫn mỹ thuật tái sinh tại Hội An. Ảnh: B.T

“Sau những đam mê nghiên cứu, tìm hiểu về thời trang cổ và những nghề thủ công truyền thống, ngoài việc giới thiệu với du khách về nền văn hóa bản địa, tôi mong ước được truyền đi kiến thức và giá trị văn hóa truyền thống.

Việc này có thể giúp cho các em giải trí, sáng tạo những tác phẩm thủ công mới. Qua đó, tạo nên niềm đam mê nghệ thuật tiềm ẩn trong các em, hy vọng các em sẽ là cầu nối cho thế hệ tiếp theo” - chị Sa nói.

Kể từ khi Hội An được UNESCO công nhận trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu, đã có nhiều không gian sáng tạo, truyền bá mỹ thuật cổ truyền và đương đại cho các thế hệ tiếp nối.

Mới nhất là Không gian Mỹ thuật Tái sinh tại Hội An do họa sĩ Nguyễn Quốc Dân sáng lập. Không gian này đang rất lôi cuốn các em học sinh. Đưa ra quan niệm mới về mỹ thuật với tiêu chí bảo vệ môi trường, anh hướng dẫn cho các thế hệ trẻ những kiến thức mỹ thuật căn bản và xu hướng sáng tác mỹ thuật được tạo thành từ phế liệu.

Anh hy vọng sau những khóa hướng dẫn tại Không gian Mỹ thuật Tái sinh, ngoài việc giải trí, các bạn trẻ sẽ học được cách sống có trách nhiệm hơn với gia đình, xã hội và đặc biệt là quan tâm đến môi trường sống.

Họa sĩ Nguyễn Quốc Dân chia sẻ: “Không gian Mỹ thuật Tái sinh là tên gọi nhắc nhở các bạn trẻ được tiếp cận luôn luôn ý thức, quan tâm đến cái đẹp gắn liền với bảo vệ môi trường sống. Việc này không những ích lợi cho chúng ta hiện giờ mà cho cả trong tương lai vì cuộc sống tốt đẹp hơn”.