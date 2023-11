Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn khảo sát một số cơ sở giáo dục, y tế tại Hội An và Đại Lộc

(QNO) - Chiều 9/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đi khảo sát hiện trạng một số trường học, cơ sở y tế tại TP.Hội An và huyện Đại Lộc.

Tại huyện Đại Lộc, đồng chí Trần Anh Tuấn đã kiểm tra, khảo sát hiện trạng Trạm Y tế xã Đại Hồng, Trường THPT Chu Văn An (xã Đại Đồng), Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ (thị trấn Ái Nghĩa), Trạm Y tế thị trấn Ái Nghĩa. Thay mặt địa phương, Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa - ông Hứa Văn Hùng nêu thực trạng hiện nay của trạm y tế, nhất là mái tôn bị hư hỏng, điện nước phục vụ nhiệm vụ chuyên môn không đảm bảo.

Ông Hùng cũng cho biết, khuôn viên phía sau còn đất trống cần được san sửa, kiên cố để đảm bảo vệ sinh môi trường và tạo cảnh quan chung; sân phía trước không có mái che. Trong khi đó, Ái Nghĩa có dân số khoảng 22 nghìn người, lượng bệnh nhân đến liên hệ hàng ngày tại trạm rất đông, đó là chưa kể người dân ở các xã trong và ngoài Đại Lộc. Địa phương kiến nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm phân bổ kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa và bố trí thêm những hạng mục trên.

Đại diện Trạm Y tế xã Đại Hồng mong muốn tỉnh hỗ trợ nguồn lực để cải tạo, xây mới tường rào; lợp lại mái tôn đã bị hư hỏng; làm nhà để xe. Địa phương còn kiến nghị bố trí kinh phí để làm đường vào Trạm Y tế xã, bởi hiện nay nền đường mới cấp phối đá dăm, thấp hơn mặt đường quốc lộ 14B khiến việc ra vào khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Lãnh đạo Trường THPT Chu Văn An có nguyện vọng được tỉnh quan tâm đầu tư lợp lại mái tôn của khu hiệu bộ, khu phòng học bộ môn, khu nội trú, dãy phòng học 2 tầng phía tây đã gỉ sét; thay thế la phông vốn cũ, hư hỏng.

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ kiến nghị được bố trí kinh phí cải tạo lại khu vệ sinh học sinh của khối phòng học 3 tầng hiện xuống cấp nặng.

[CLIP] - Đồng chí Trần Anh Tuấn khảo sát hiện trạng Trường THPT Chu Văn An:

Your browser does not support the video tag.

Tại TP.Hội An, đồng chí Trần Anh Tuấn và đoàn công tác đi khảo sát hiện trạng tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (phường Cửa Đại), Trường THPT Trần Quý Cáp (phường Sơn Phong), Trung tâm Y tế TP.Hội An, Trạm Y tế phường Cẩm Phô, Trạm Y tế phường Tân An, Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Tân An), Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (phường Thanh Hà).

Đồng chí Trần Anh Tuấn ghi nhận nhiều ý kiến kiến nghị, đề xuất của các cơ sở y tế, trường học và chính quyền địa phương. Lãnh đạo tỉnh cho biết sẽ xem xét, cân nhắc để tham mưu giải quyết các đề xuất đúng thực tế khảo sát, phát huy hiệu quả đầu tư trong thời gian đến.