Doanh nghiệp - Doanh nhân ‏DIC - Hội An đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.000 tỷ đồng nhiệm kỳ 2024 - 2029‏ ‏(QNO) - Ngày 26/4, Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An (DIC - Hội An) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại trụ sở chính số 25 Hùng Vương, phường Cẩm Phô, TP.Hội An.‏

Dự án Khu dân cư đô thị Lâm Sa - Tu Lễ - Xuân Hòa (phường Cẩm Phô, TP.Hội An) do DIC - Hội An làm chủ đầu tư vẫn đang triển khai khai thác với tổng giá trị đầu tư 376 tỷ đồng. Ảnh: N.T.B

Trong năm 2023, DIC - Hội An ghi nhận kết quả kinh doanh hợp nhất với tổng doanh thu xấp xỉ 291 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 18,4 tỷ đồng, tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng doanh thu và lợi nhuận đều đạt cao nhất trong cả nhiệm kỳ 2019 - 2024; nộp ngân sách 5,8 tỷ đồng, bình quân thu nhập 14 triệu đồng/lao động/tháng, chia cổ tức từ 10 - 16%.‏

Ông Trần Đình Lợi - Chủ tịch HĐQT DIC - Hội An cho biết, trong quý I/2024 do cả 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư tại Hội An vẫn còn đang triển khai đầu tư khai thác không phát sinh doanh thu, nhà máy gạch tuynel tạm ngừng sản xuất vì không có đầu ra, bên cạnh đó hoạt động xây lắp vẫn gặp nhiều khó khăn nên doanh thu giảm sút mạnh, lợi nhuận âm hơn 19,9 tỷ đồng so với quý I/2023.‏

‏Đại hội cổ đông thường niên 2024, DIC - Hội An đặt mục tiêu trong 5 năm đến (2024 - 2029) đạt tổng doanh thu 1.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 40 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng, cổ tức 50%. Trong đó, năm 2024 đạt tổng doanh thu 200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng, nộp ngân sách 7 tỷ đồng, chia cổ tức 10 - 15%.‏