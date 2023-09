Tìm giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên khu sinh quyển Cù Lao Chàm

(QNO) - Sáng 27/9, tại TP.Hội An diễn ra hội thảo "Nâng cao hiệu quả quản lý khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An". Tham dự và chủ trì hội thảo có đại diện lãnh đạo Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (Bộ TN-MT) và UBND TP.Hội An.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Q.T

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, Cù Lao Chàm - Hội An là nơi sống dựa vào thiên nhiên trên nguyên lý bảo tồn để phát triển và phát triển để bảo tồn. Điều này đã góp phần vào định hướng xây dựng TP.Hội An "sinh thái văn hóa du lịch" cũng như sự phát triển bền vững chung của Quảng Nam.

Dù vậy, thời gian qua tại khu sinh quyển này cũng bộc lộ những hạn chế trong quá trình vận hành, bởi mô hình và phương thức quản lý còn khá mới mẻ, quy định pháp lý chưa sát thực tiễn, chưa thống nhất, đòi hỏi quản lý khu sinh quyển cần có định hướng chiến lược thích ứng, giải pháp phù hợp.

Đại diện lãnh đạo khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An thông tin về kết quả dự án BR. Ảnh: Q.T

Hội thảo cũng đã thông tin về kết quả thực hiện dự án "Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển (KDTSQ) ở Việt Nam” (gọi tắt là dự án BR) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2024.

Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2009. Hiện trên toàn quốc có 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới. Việt Nam là quốc gia có số lượng khu dự trữ sinh quyển thế giới nhiều thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia.

Dự án này được triển khai thực hiện tại Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học và 3 Khu dự trữ sinh quyển: Đồng Nai, Tây Nghệ An và Cù Lao Chàm - Hội An dưới sự quản lý của Bộ TN-MT.

Với mục tiêu chung là quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học được lồng ghép hiệu quả vào các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh địa bàn thực hiện dự án và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam. Dự án sẽ tập trung giải quyết vấn đề ở 2 cấp độ quốc gia và cấp độ khu dự trữ sinh quyển.

Một khu vực vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An. Ảnh: Q.T

Dịp này, các đại biểu chia sẻ nhiều thông tin, giải pháp về cách tiếp cận phù hợp để bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên khu sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An; giới thiệu các quy định về quản lý khu dự trữ sinh quyển trên thế giới; một số mô hình quản lý và bài học kinh nghiệm của các khu dự trữ sinh quyển điển hình...